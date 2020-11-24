Лучший утюг. Philips GC4555/80 Azur

Xiaomi YD-012V

536914036,1731718399,142766143,256241097,641079015 Выбор бытовой техники всегда довольно сложен — пользователю нужно знать множество различных деталей и особенностей техники, разбираться в брендах, понимать, сколько гарантии мало, а сколько — достаточно. Чтобы вы могли разобраться в происходящем без лишней головной боли, мы решили написать эту статью и объяснить, что на рынке есть целое полчище крутых решений, но из них мы выбрали пять лучших вариантов. Поверьте, эти модели вас точно удовлетворят по всем параметрам без исключения.

REDMOND RI-C247

Весьма неудивительно, что компания Xiaomi, которая сейчас выпускает электронику буквально во всех направлениях и нишах, выпускает еще и утюги. Конечно, есть среди них и умные устройства, но на деле умных функций почти нет — всё скатывается в маркетинг, который на деле мало кого интересует. Мы же решили отдать предпочтение модели Xiaomi YD-012V, которая не только выглядит достаточно привлекательно, но и позволяет пользователю за разумные деньги получить качественное устройство. Это самый обычный утюг, без каких-либо умных функций и особенностей, но, с другой стороны, было бы странно за эти деньги получить нечто флагманское.Гаджет облачен в достаточно привлекательный и стильный корпус из фиолетового пластика с прозрачной текстурой, имеется удобная ручка, все необходимые для пользователя функции и режимы. Собственно, даже сам производитель уточняет, что это базовая модель без лишних бонусов и особенностей, но главное преимущество тут в цене — вы получаете доступный продукт хорошего качества, больше ничего вроде как и не нужно. Можем смело порекомендовать устройств банально по этой причине, так как не всем нужны заумные режимы и прочие тонкости конструкции, которые на деле только повышают стоимость продукта.

Philips GC4555/80 Azur

Прямым конкурентом для предыдущей модели выступает утюг REDMOND RI-C247, который тоже выглядит достаточно привлекательно, при этом обладает целым рядом преимуществ. Конечно, мы понимаем, что выбирать утюг по дизайну совершенно не стоит, так как устройства такого рода вы используете в домашних условиях и внешний вид обычно не важен, но стоит отметить, что корпус продукта довольно интересно смотрится. В плане мощности и режимов продукт тоже достаточно крут, так как производитель уже очень давно на рынке бытовой техники, привлекая аудиторию качеством, надежностью и гарантийным обслуживанием. Учитывая, что утюг вы покупаете не на год и не на два, это действительно важно.Подошва утюга выполнена из керамики, что довольно распространено в наше время и очень редко производители используют какие-то иные материалы. При этом мощность утюга составляет 2200 Вт, так что нагрев происходит крайне быстро — долго стоять у утюга, ожидая его нагрева, не придется. Более того, есть функция отпаривания, которая позволяет выполнять манипуляции с одеждой более комфортно. Шикарный продукт на все случаи жизни, который еще и стоит всего 2200 рублей с копейками — цена зависит от магазина и региона, но в целом это достаточно низкая стоимость для столь качественного продукта.

Tefal FV1849 Maestro 2

На рынке бытовой техники есть несколько крупных игроков, которые действительно выпускают чуть ли не лучшую продукцию на рынке во всех сегментах. Среди таких мастодонтов можно смело выделить Philips, так как данный производитель делает качественные модели во всех сегментах рынка, да ещё и разбивает их на линейки, предоставляя возможность приобрести устройство, которое подходит по стоимости и возможностям. Например, если вам кажется, что утюг Philips GC4555/80 Azur излишне дорогой и вам не нужна такая мощность, то можно взять модель 60-ю или даже 20-ю, которые выполнены в том же формате, но чуть проще. Это отличная возможность на самом деле.У этой модели имеется мощность в 2400 Вт, что говорит о предельно высокой скорости нагрева поверхности — вам достаточно включить устройство в розетку и подождать несколько секунд, чтобы утюг уже был готов к прямому использованию. При этом есть антикапельная система, системы отпаривания, качественное покрытие и различные режимы, а уровень сборки порадует качеством. Это именно тот продукт, который вы покупаете раз и на несколько лет, получая удовольствие от глажки вещей. За столь высокое качество и надежность, правда, придется заплатить почти четыре тысячи рублей, но это того стоит.

Morphy Richards 303131

Как мы уже сказали ранее, утюг — это не смартфон, который устареет через год и вам нужно будет покупать новинку, дабы она отвечала всем стандартам и требованиям. Купив хорошее устройство, вы можете гладить вещи годами, не думая о том, что ваш утюг устарел, так как на данном рынке такого бума технологий и инноваций нет. Именно по этой причине мы, например, можем спокойно порекомендовать утюг Tefal FV1849 Maestro 2, который стоит чуть дороже самых доступных моделей из начала этой статьи, но при этом у него имеется всё необходимое для того, чтобы вы с комфортом занимались бытовыми вопросами. И, конечно, главное в нем то, что устройство проработает у вас годами без поломок.Производитель находится на рынке бытовой техники уже много лет, продавая свои гаджеты в самых разных сегментах, и отзывы от пользователей почти всегда положительные. По этой причине Tefal FV1849 Maestro 2 так быстро попал в топ продаж и не покидает его уже достаточно долго — пользователям нравится наличие всех умных функций, всех необходимых переключателей и возможностей, которые при этом еще и понятно промаркированы. Более того, гарантия и качество позволяют работать с утюгом крайне долго, даже не думая о том, что он в определенный момент сломается. Ощущение надежности стоит потраченных денег, так что порекомендовать Tefal FV1849 Maestro 2 можно спокойно.

Заканчивать список лучших устройств в своём классе будет утюг Morphy Richards 303131, который действительно стильно выглядит, но помимо этого еще и обладает приличным списком выдающихся характеристик. Да, ожидать чего-то совершенно невероятного все же не стоит, так как устройство находится примерно в той же ценовой категории, но здесь просто выше мощность — она достигает уже 3100 Вт, что соизмеримо, например, со сварочным аппаратом. Благодаря столь высокой мощности утюг нагревается моментально, позволяя не тратить время на ожидание.При этом покрытие здесь тоже керамическое, так что пользователь получает довольно прочный и надежный продукт, покрытие которого не будет прилипать к одежде в процессе глажки. Режимы те же, что и везде, умных функций у утюга нет — они ему банально не нужны. Главное в этом продукте — качество, возможность отпаривать вещи и использовать системы разбрызгивания, не переживая о гарантии и поломках. Это точно не тот утюг, который через пару месяцев нужно будет нести для ремонта в сервисный центр, что, безусловно, огромное преимущество.