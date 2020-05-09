Лучший утюг до 5 тысяч. Philips GC2995/30 PowerLife

Philips GC2995/30

Чтобы выбрать лучший утюг, не обязательно обращаться за советом продавца-консультанта. Из нашего рейтинга вы узнаете какой хороший утюг для дома есть в продаже.

Использование утюгов марки Philips — это возможность сделать свою жизнь чуточку комфортнее.Утюг Philips GC2995/30 PowerLife создан для больших семей. Он помогает сэкономить силы и время, которые приходится тратить на глаженье. Это удается, в первую очередь, за счет удобной металлокерамической подошвы, которая хорошо скользит, не прилипая к тканям.

Форма утюга увеличивает маневренность, позволяет легко подобраться к самым сложно скроенным деталям.

Пар из Philips GC2995/30 PowerLife выходит со скоростью 45 г/мин, а в режиме удара – все 160 г/мин. Это обеспечивает достаточное увлажнение, чтобы не распылять воду на ткань дополнительно. Благодаря системе очистки такая интенсивность отдачи пара сохраняется надолго. Если она снижается – это сигнал к тому, что пора удалить накипь. После приобретения утюга Philips сложно перейти на технику другого бренда.

Bosch TDA30EASY

Утюг Bosch TDA30EAS – качественная модель от известного производителя. Компания использует лучшие компоненты и уделяет внимание всем нюансам. Изделие прослужит в течение продолжительного времени, исключается возникновение трудностей при эксплуатации.

Модель Bosch TDA30EAS выполнена в приятном дизайне. Для корпуса использовались элементы черного, серого и белого цветов. В конструкцию устанавливается керамическая подошва. Она хорошо переносит условия эксплуатации, отлично поддерживает нужную температуру.

Присутствует паровой удар и разбрызгивание воды для облегчения дальнейшего глажения. Управление функциями происходит при помощи кнопок на ручке.

Есть функция автоматического отключения. Она гарантирует безопасность последующей эксплуатации утюга.

Russell Hobbs 24650-56 IMPACT

Жидкость заливается во встроенный бак. Его емкость 320 мл, этого должно хватить при работе с утюгом. В случае необходимости удается быстро осуществить долив воды, продолжить глажение вещей. Также есть индикаторы уровня воды и работы для определения текущих параметров.

Утюг Russell Hobbs 24650-56 IMPACT представлен в синем корпусе и является очень мощным и функциональным устройством, которое поспособствует быстрому процессу глажения.Благодаря резиновой эластичной защите корпуса падение утюга не повлияет на его работоспособность: прорезиненный слой позволяет отразить силу удара, обеспечив сохранность устройства.

Russell Hobbs 24650-56 IMPACT обладает мощностью 2400 Вт, что позволяет утюгу гарантировать качественный результат глажения. Модель поддерживает режим постоянной подачи пара и паровой удар мощностью 160 г/мин, что позволит утюгу справляться со складками любой сложности.

Благодаря объему емкости для воды 300 мл вы сможете реже доливать в него жидкость, сосредоточившись на процессе глажения.

Керамическая подошва модели способствует более легком и плавному скольжению по ткани, не травмируя ее и оставляя после себя только гладкий след.

Panasonic NI-U600CATW

Утюг поддерживает защиту от накипи и противокапельную систему.

Утюг Panasonic NI-U600CATW - надежный и производительный бытовой прибор. С его помощью вам покорится гора неглаженного белья, а время на утомительную процедуру глажки значительно сократится.

Устройство не оставит ни единого шанса даже самой маленькой и незаметной складочке на вашей одежде. Высокая мощность, достигающая 2300 Вт, вместе с паровым ударом, имеющим скорость 130 г/мин, обеспечивают идеальное проглаживание ткани любой фактуры.

Подошва с керамическим покрытием идеально скользит по любой одежде, даже очень мятой.

Когда температура подошвы снижается ниже температуры образования пара, то срабатывает противокапельная система, которая предотвращает подтеки из паровых отверстий.

Braun SI 7042

Даже если в резервуаре осталось некоторое количество воды, противокапельная система надежно защищает вашу одежду от появления пятен.

Утюг Braun SI7042GR пригодится в любом доме! С его использованием можно ухаживать за вещами и быстро разглаживать их.Утюг имеет все необходимые функции для полноценного дальнейшего применения.

Мощность утюга Braun SI7042GR составляет 2600 Вт. Благодаря этому он быстро разогревается после включения и можно приступить к работе с ним.

В конструкцию утюга интегрирован резервуар для воды емкостью 300 мл. Заливаемая вода превращается в пар и облегчает разглаживание вещей. Подачу пара можно отрегулировать, также есть опция вертикального отпаривания. Залитую в емкость воду предлагается использовать и для разбрызгивания.

На подошву нанесли антипригарное покрытие. Она идеально скользит по ткани, исключается ее прилипание к металлической поверхности.

Также есть и регулятор температуры, который помогает подобрать параметр под конкретный тип ткани. Управления утюгом максимально прост и удобен.