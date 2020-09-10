Лучший вентилятор. Xiaomi Lexiu SS4

Zanussi ZFF-901

Выбрать вентилятор для помещения довольно трудно, так как моделей просто море, а помимо мощности производители ничего больше в характеристиках не указывают. Но, с другой стороны, мы решили эту проблему за вас — отобрали лучшие модели на рынке, чтобы пользователь мог просто посмотреть на цену и дизайн, а потом заказать то, что ему подходит.

Ballu BFF-880R

Конечно, когда речь идет о достаточно качественной бытовой технике, то не упомянуть продукцию компании Zanussi достаточно тяжело, ведь производитель делает очень современные решения за адекватные деньги. Например, нам очень понравилась данная модель напольного вентилятора, которая при адекватной цене предоставляет потенциальному покупателю все необходимые возможности. Например, у этого устройства есть сразу несколько режимов работы, которые легко настраивать под свои требования. Пользователь может настроить поток воздуха и получать комфорт, ради которого он и приобрел данное устройство для своего дома или квартиры.Настраивать устройство пользователь может благодаря специальным аппаратным клавишам на лицевой панели корпуса вентилятора, там же есть индикаторы, которые укажут пользователю на текущий режим. Отдельно стоит уточнить, что этот вентилятор использует стрелу, на которой он расположен примерно на высоте полтора метра, так что это стоит учитывать при приобретении гаджета. Все же иногда пользователи промахиваются с высотой вентилятора и потом не могут удобно расположить устройство у себя в кабинете или комнате. Настоятельно рекомендуем данную модель, она отлично справляется со своими обязанностями за разумные деньги.

Xiaomi Lexiu SS4

Также настоятельно рекомендуем присмотреться к модели Ballu BFF-880R, которая стоит вполне адекватных денег, но предоставляет практически те же возможности, что и предыдущее решение. Производитель решил сделать упор на доступности, так как далеко не каждому потенциальному покупателю подходят дорогие флагманские модели. И в случае с данным вентилятором пользователь получает достаточно продвинутое решение за хорошие деньги, может пользоваться им и даже не думать о том, что для приобретения чего-то более мощного ему нужны серьезные суммы. Нет, на самом деле приобрести качественный вентилятор можно за тысячу с копейками рублей — эта модель является ярким примером.В плане характеристик продукт тоже достаточно привлекательный — производитель оборудовал устройство достаточно мощным мотором, который позволяет крутиться лопастям вентилятора с приличной скоростью. Этого предостаточно для того, чтобы обдувать свежим воздухом помещение небольшой площади, офис или комнату в квартире или доме. Собственно, именно для этого подобные устройства и покупают, так что можете присмотреться — гаджет стоит и правда довольно адекватных денег, особенно если учитывать, что конкурентов в этом сегменте у него практически нет. Для поклонников недорогой и качественной техники ничего лучше нет.

AEG VL 5606 WM

Компания Xiaomi, конечно же, представляет свои продукты и в этом сегменте, так что если вы хотите заставить свою квартиру техникой исключительно этого китайского бренда, то нет проблем. Более того, стоит отметить, что это не совсем обычный вентилятор в том формате, в котором мы привыкли его видеть — вместо больших лопастей и приличных размеров каркаса мы видим всего лишь небольшую колбу, размером с вазу под цветы, и необычное сооружение в виде стрелы. Дело в том, что это уникальный вентилятор — воздух у него нагнетается в нижней части корпуса, в этой самой колбе, после чего выдувается вверх по стреле с декоративной перфорацией. Это действительно уникальный продукт, которому нет конкурентов на рынке — в таком формате выпускает вентиляторы только Xiaomi.Однако несмотря на свой уникальный дизайн продукт вполне выполняет поставленные перед ним задачи — пользователь получает свежий приток воздуха, минимальный уровень шума и при этом может управлять устройством дистанционно. Это делает гаджет более привлекательным, чем классические варианты, плюс дизайн позволяет поставить устройство буквально в любой интерьер и при этом все будет выглядеть достаточно уместно. Шикарный гаджет, да и мощности у него предостаточно, чтобы пользователь брал новинку без лишних сомнений.

Electrolux EFF-1005

Также довольно интересным решением выступает вентилятор AEG VL 5606 WM, который обладает уникальной конструкцией — производитель отказался от стандартного использования стрелы, заменим конструкцию специальными креплениями-ножками. В итоге вентилятор располагается на полу, но у него есть функция наклона корпуса, так что пользователь сможет регулировать направление потока воздуха. Это достаточно важный момент, так как иногда это даже важнее, чем мощность вентилятора, особенно если речь идет про использование устройства в домашних условиях. В плане характеристик гаджет тоже весьма неплох, ведь производитель использует качественный мотор и хорошие комплектующие.Например, устройство порадовал мощностью в 100 Вт — у предыдущих моделей почти в два раза меньше мощности, чем у этой модели. Естественно, чем мощнее мотор вентилятора, тем мощнее поток воздуха, который он издает, а значит, помещение лучше обдувается. Да, для использования в домашних условиях этой мощности может быть даже слишком много, так что пользователь спокойно может использовать меньше частоту оборотов. При этом стоимость вентилятора вполне разумная и позволяет приобрести его практически любому желающему. Главное правильно разместить его, ведь конструкция требовательна к помещению.

Завершать подборку лучших вентиляторов будет модель Electrolux EFF-1005, которая выглядит максимально привлекательно и лаконично. Производитель решил отказаться от различных декоративных элементов и сделал свое устройство очень стильным — подставка достаточно плоская и простая, но при этом она не дает корпусу шататься во время использования, а стрела, на которой расположен вентилятор, достаточно толстая и выполнена из белого материала с глянцевым покрытием. Выглядит очень привлекательно и поставить такое вот решение можно буквально в любом помещении, будь то квартира, офис или что-то в таком духе.Да, ставка на дизайн действительно сделала свое дело и многие пользователи приобретают устройство исключительно ради его внешнего вида. Однако стоит отметить, что в плане характеристик устройство тоже достаточно неплохое — вентилятор крутится на приличной скорости, выдавая мощный поток воздуха. Производитель заявил о 45 Вт мощности, чего вполне хватает для небольшого помещения, плюс есть функция наклона и поворота, так что Electrolux EFF-1005 оборудован всем, что только необходимо для повседневного использования. Да и стоимость устройства не такая уж высокая, чтобы от него отказываться.