Lucid Motors подняла цены на свои электрокары из-за дефицита

Американская компания Lucid Motors поднимает цены на свои роскошные электромобили, поскольку компания продолжает бороться с производством. Компания сообщила о доставке клиентам всего 360 автомобилей в первом квартале 2022 года. С 1 июня недавно повышенные цены Lucid составят 154 000 долларов на Air Grand Touring (ранее 139 000 долларов), 107 400 долларов на Air Touring (по сравнению с 95 000 долларов) и 87 400 долларов на Air Pure (по сравнению с 80 000 долларов). Это представляет собой средний рост примерно на 11 процентов. Новая модель Lucid Air Grand Touring Performance, анонсированная всего две недели назад, по-прежнему будет стоить 179 000 долларов.

В разговоре с инвесторами генеральный директор Lucid Питер Роулинсон сказал, что компания будет соблюдать первоначальные цены для существующих держателей резерваций, то есть тех, кто уже оформил предварительную покупку, обращая внимание на ключевой момент, который вызвал бурю негодования, когда Rivian объявила об аналогичном повышении цен. Компания сообщила об убытках в размере 81 млн долларов в первом квартале 2022 года при продажах в размере 58 млн долларов. В прошлом году, когда у компании был почти нулевой доход, Lucid сообщила об убытках в размере 2,9 миллиарда долларов. Lucid также сообщила, что количество заказов на роскошный седан Lucid Air превысило 30 000, что соответствует потенциальным продажам в размере 2,9 млрд долларов. То есть, желающих купить электрокар предостаточно, даже при повышении цен.