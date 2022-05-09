Lucid Motors подняла цены на свои электрокары из-за дефицита

В разговоре с инвесторами генеральный директор Lucid Питер Роулинсон сказал, что компания будет соблюдать первоначальные цены для существующих держателей резерваций, то есть тех, кто уже оформил предварительную покупку, обращая внимание на ключевой момент, который вызвал бурю негодования, когда Rivian объявила об аналогичном повышении цен. Компания сообщила об убытках в размере 81 млн долларов в первом квартале 2022 года при продажах в размере 58 млн долларов. В прошлом году, когда у компании был почти нулевой доход, Lucid сообщила об убытках в размере 2,9 миллиарда долларов. Lucid также сообщила, что количество заказов на роскошный седан Lucid Air превысило 30 000, что соответствует потенциальным продажам в размере 2,9 млрд долларов. То есть, желающих купить электрокар предостаточно, даже при повышении цен.