М.Видео-Эльдорадо стартовали продажи планшетов HUAWEI MatePad Pro 12,2” и MatePad 12 X

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о старте продаж планшетов HUAWEI MatePad Pro 12,2” и MatePad 12 X.

HUAWEI MatePad Pro 12,2” оснащён инновационным Tandem OLED-экраном с технологией PaperMatte, который позволяет достичь яркости в 2000 нит. Двойная OLED-панель удваивает пиковую яркость и продлевает срок службы экрана, делая его комфортным для чтения и работы. С толщиной 5,5 мм и весом 508 граммов, это самый легкий планшет с диагональю 12 дюймов. Устройство поддерживает частоту обновления до 144 Гц и турбозарядку, позволяющую зарядить батарею до 85% за 40 минут.

MatePad 12 X ориентирован на молодежь, сочетая высокую производительность и функции для творчества. Он оснащен цельнометаллическим корпусом и экологически чистой задней панелью из слюдяного порошка. С планшетом работают аксессуары с NearLink, такие как стилус HUAWEI M-Pencil 3-го поколения и умная клавиатура, которые делают использование удобным и эффективным.

HUAWEI MatePad Pro 12,2” доступен по цене от 89 990 рублей, а MatePad 12 X — от 59 990 рублей. Оба устройства можно приобрести в магазинах М.Видео и Эльдорадо.

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