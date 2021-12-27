MIUI 13 будет ориентирована на плавность и стабильность системы

Ходят слухи, что Xiaomi 12 станет первым телефоном, который дебютирует с MIUI 13. Теперь компания раскрыла основные улучшения программного обеспечения по сравнению с MIUI 12.5. Xiaomi утверждает, что предстоящая версия MIUI будет ориентирована в основном на плавность и стабильность системы. По сравнению с предыдущей версией, MIUI 13 будет отличаться повышением плавности работы системы на 15–52%.

Приложения будут открываться быстрее, а частота пропуска кадров уменьшится почти на 90%. MIUI 13 также будет иметь Focus Computing 2.0, гибкое хранилище и атомарную память, что приведет к более быстрому чтению и записи. Более того, генеральный директор компании Лэй Цзюнь поделился опросом на Weibo, в котором спрашивал, какую функцию пользователи ожидают увидеть в грядущей MIUI 13. Большинство пользователей сообщили, что они ожидают, что программное обеспечение не будет содержать ошибок.

Следует отметить, что MIUI 13 будет поверх ОС Android 12 для смартфонов Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro.
Комментарии и отзывы MIUI 13
Пользователи недовольны новыми смайликами Windows 11…
Пользователи недовольны новыми смайликами Windows 11Вчера Microsoft выпустила сборку Windows 11 22478 для инсайдеров Windows на канале разработчиков. Главной…
Huawei поделился списком устройств с EMUI 12…
Huawei поделился списком устройств с EMUI 12Пока Huawei переводит свои китайские смартфоны на свою платформу HarmonyOS, международные подразделения в…
Обновление Apple macOS Monterey выходит сегодня…
Обновление Apple macOS Monterey выходит сегодняApple, сегодня выпустит обновление программного обеспечения macOS Monterey, мы слышали об этом программно…
MIUI 13 будет ориентирована на плавность и стабильность сист…
MIUI 13 будет ориентирована на плавность и стабильность систХодят слухи, что Xiaomi 12 станет первым телефоном, который дебютирует с MIUI 13. Теперь компания раскрыл…
Apple выпускает iOS 15.1 с поддержкой SharePlay…
Apple выпускает iOS 15.1 с поддержкой SharePlayСегодня Apple выпускает iOS 15.1 и iPadOS 15.1 на совместимые устройства. Главное изменение в этом обн…
Huawei получила патент на технологию, связанную с миграцией …
Huawei получила патент на технологию, связанную с миграцией Китайский технологический центр Huawei добился огромного прогресса в разработке собственной операционной …
Google анонсирует Android 12 Go: умнее и быстрее своего пред…
Google анонсирует Android 12 Go: умнее и быстрее своего предСегодня Google анонсировала Android 12 Go, это разновидность своей новейшей версии ОС, предназначенной дл…
Windows 11 обошла Windows 7 по популярности в Steam…
Windows 11 обошла Windows 7 по популярности в SteamПрошло чуть меньше двух месяцев с тех пор, как Microsoft официально выпустила Windows 11, и она быстро ст…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor