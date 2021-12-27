MIUI 13 будет ориентирована на плавность и стабильность системы

Ходят слухи, что Xiaomi 12 станет первым телефоном, который дебютирует с MIUI 13. Теперь компания раскрыла основные улучшения программного обеспечения по сравнению с MIUI 12.5. Xiaomi утверждает, что предстоящая версия MIUI будет ориентирована в основном на плавность и стабильность системы. По сравнению с предыдущей версией, MIUI 13 будет отличаться повышением плавности работы системы на 15–52%.

Приложения будут открываться быстрее, а частота пропуска кадров уменьшится почти на 90%. MIUI 13 также будет иметь Focus Computing 2.0, гибкое хранилище и атомарную память, что приведет к более быстрому чтению и записи. Более того, генеральный директор компании Лэй Цзюнь поделился опросом на Weibo, в котором спрашивал, какую функцию пользователи ожидают увидеть в грядущей MIUI 13. Большинство пользователей сообщили, что они ожидают, что программное обеспечение не будет содержать ошибок.

Следует отметить, что MIUI 13 будет поверх ОС Android 12 для смартфонов Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro.