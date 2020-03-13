MMORPG Phantasy Star выйдет на платформах Windows и Xbox

Phantasy Star - самая популярная MMORPG в Азии. SEGA объявила, что игра находится в открытой бета-версии, которую может попробовать каждый. В феврале было проведено закрытое тестирование. Бета-версия Phantasy Star Online 2 стартует 17 марта.

Тест позволит протестировать всю игру. Phantasy Star Online 2 предлагает лучшую боевую систему среди онлайн-игр. Игрокам представляется возможность сражаться с боссами.

Геймплей позволяет переключаться между классами персонажа. Ультимативная настройка своего персонажа. В игре есть четыре расы.