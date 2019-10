MS-DOS игры Doom, Mortal Kombat теперь бесплатно доступны в браузере

С 2013 года энтузиасты из Internet Archive собирают старые MS-DOS-игры для нынешнего и будущего поколения.

Теперь в игровом разделе Internet Archive хранится 6 983 игры, которые можно запускать прямо в браузере благодаря эмуляторам DOSBox и JSMESS.

С последним обновлением в библиотеке появились Street Fighter 2, The Elder Scrolls Adventures: Redguard, The Lost Vikings, Magic Carpet Plus, две части King’s Quest и еще много игр. Завезли и популярную классику, вроде DOOM, Jurassic Park, Mortal Kombat, Alone in the Dark и Wizardry VII.