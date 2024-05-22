MSI Claw получила апдейт прошивки с приростом FPS

Сегодня портативная игровая консоль MSI Claw получила довольно важное повышение производительности с последним апдейтом BIOS, который обеспечивает прирост частоты кадров до 30%, но, конечно, не во всех играх. Стоит напомнить, что всего месяц назад MSI выпустила свежее обновление BIOS для своей портативной игровой консоли Claw, которое повысило производительность на 150% и обеспечило оптимизацию игрового контента для множества игр благодаря свежему пакету драйверов Intel Arc. Теперь, спустя месяц, MSI выпустила ещё одно обновление BIOS, которое, по заявлению компании, даст дополнительный прирост производительности до 30%. Данное обновление BIOS для игровой консоли MSI Claw называется E1T41IMS.109 BIOS и поставляется с обновлённым набором функций MSI Center M 1.0.2405.1401.

MSI сообщает, что новый BIOS и MSI Center M можно скачать и установить непосредственно через функцию Live Update без необходимости отдельного скачивания нового BIOS. В результате обновление для MSI Claw обеспечивает прирост производительности до 30% в игре Forza Horizon 5, а также значительные улучшения в других проектах — до +23% в Sons of The Forest, около +28% в Fortnite, на уровне +20% в Helldivers 2 и до +12,9% в Hogwarts Legacy. Производитель отмечает, что данная консоль теперь является лучшим решением для большинства проектов из сотни самых популярных игр в Steam. Это достаточно интересное заявление, конечно, но теперь хотелось бы получить реальные тесты.