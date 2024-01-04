MSI готовит собственную портативную игровую консоль

Сегодня компания MSI официально намекнула на свои планы войти на рынок портативных игровых консолей — новое устройство, которое сейчас внутри компании известно под кодовым названием Dragon, планируют показать на выставке CES 2024. Стоит сказать, что тизер, который компания представила до презентации, очень краткий и даёт всего несколько подсказок о том, какой будет эта предстоящая портативная игровая консоль. Например, короткое видео начинается с передней части устройства, которое напоминает дизайн ASUS ROG Ally и Steam Deck OLED. Двойные стики подсвечены RGB-светодиодами, что создает приятный эффект с точки зрения эстетики, плюс MSI уделяет большое внимание вентиляционным отверстиям, что, возможно, подчёркивает возможности охлаждения и характеристики этого устройства.

Всё же если компания ставит так много элементов для охлаждения консоли, то есть вероятность, что под капотом будет достаточно производительное решение, чтобы его нужно было охлаждать. К сожалению, пока что даже предположить невозможно будет ли MSI выпускать свою консоль на процессорах AMD Ryzen или Intel Core Ultra, но, вероятно, аналогов на рынке всё равно нет. Разве что Qualcomm с новейшим чипом, но это маловероятно. Стоит отметить, что в сегменте портативных консолей процессоры AMD Ryzen пользуются внушительной популярностью, но процессоры Intel Core Ultra также набирают обороты на рынке портативных игровых устройств. Вопрос только в их температурном режиме.
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