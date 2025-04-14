MSI откажется от процессоров Intel

Компания MSI, похоже, готовится выпустить новую версию портативной консоли Claw — теперь уже на базе флагманского чипа AMD Ryzen Z2 AI Extreme, что может означать отказ от чипов Intel в пользу максимальной производительности. Стоит напомнить, что первая версия устройства — MSI Claw 8 AI+ — стала не только дебютом компании в мире портативных игровых решений, но и одним из первых устройств, основанных на новой линейке процессоров Intel Core Ultra. Однако теперь инсайдеры уверяют, что MSI может изменить курс и выбрать платформу AMD для следующей модели Claw, положив конец эксклюзивному сотрудничеству с Intel.

Это не первая информация о возможном переходе MSI на решения от AMD. Ещё на CES 2025 инсайдер сообщал, что компания работает над устройством с чипом Ryzen Z2 на борту. Пока неясно, полностью ли MSI перейдёт на чипы AMD, как это сделали некоторые конкуренты (например, ASUS), или попытается предложить модели с двумя вариантами процессоров. Однако второй вариант маловероятен, поскольку производителям часто приходится заключать эксклюзивные соглашения с одним из поставщиков процессоров, плюс производительность версий будет отличаться. И инсайдеры уверены, что MSI выберет именно Ryzen Z2 AI Extreme — недавно слитый флагман линейки, который получит встроенным NPU , 8 ядер и 16 потоков, разгон до 5,0 ГГц и графику на архитектуре RDNA 3.5 с 16 вычислительными блоками. В сравнении с Intel Core Ultra 7 258V, новинка от AMD обещает значительное превосходство в игровых задачах.
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