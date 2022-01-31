MSI представила игровую консоль MAG Trident S на базе гибридного процессора AMD Ryzen 7 5700G

MSI только что сообщила об интересном новом продукте. Компания Micro Star International продемонстрировала новую игровую мини-консоль MAG Trident S, оснащенную процессором от AMD.

Глядя на официальный тизер, консоль MAG Trident S будет работать на восьмиядерном чипсете Team Red Ryzen 7 5700G. Кроме того, он сконструирован так, чтобы быть компактным и портативным. Еще одна примечательная функция включает поддержку до 3 мониторов одновременно. Говоря о дизайне, игровая мини-консоль Trident S имеет двухцветный дизайн на маленьком корпусе, состоящий из белого и черного цветов. Он также будет иметь некоторую форму светодиодного освещения наряду с обычными вариантами подключения, такими как порты USB и многое другое. Хотя его чипсет представляет собой мощный процессор с мощной встроенной графикой, он по-прежнему не имеет выделенного графического процессора. Таким образом, некоторые могут скептически отнестись к его общей производительности.