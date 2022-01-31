MSI представила игровую консоль MAG Trident S на базе гибридного процессора AMD Ryzen 7 5700G

MSI только что сообщила об интересном новом продукте. Компания Micro Star International продемонстрировала новую игровую мини-консоль MAG Trident S, оснащенную процессором от AMD.

Глядя на официальный тизер, консоль MAG Trident S будет работать на восьмиядерном чипсете Team Red Ryzen 7 5700G. Кроме того, он сконструирован так, чтобы быть компактным и портативным. Еще одна примечательная функция включает поддержку до 3 мониторов одновременно. Говоря о дизайне, игровая мини-консоль Trident S имеет двухцветный дизайн на маленьком корпусе, состоящий из белого и черного цветов. Он также будет иметь некоторую форму светодиодного освещения наряду с обычными вариантами подключения, такими как порты USB и многое другое. Хотя его чипсет представляет собой мощный процессор с мощной встроенной графикой, он по-прежнему не имеет выделенного графического процессора. Таким образом, некоторые могут скептически отнестись к его общей производительности.
Комментарии и отзывы MAG Trident S
Игровая приставка TinyNES воспроизводит оригинальные картрид…
Игровая приставка TinyNES воспроизводит оригинальные картридКомпания Tall Dog Electronics создала новую игровую консоль с открытым исходным кодом под названием TinyN…
Стримить с Xbox стало в разы проще и приятнее…
Стримить с Xbox стало в разы проще и приятнееStreamlabs объединилась с Twitch, чтобы помочь стримерам улучшить трансляции с Xbox — без необходимости и…
Nvidia может обновить Shield TV до Android 11…
Nvidia может обновить Shield TV до Android 11Согласно Google Play, Nvidia Shield TV 2015 года может скоро получить обновление ОС. Список показывает, ч…
Представлена портативная игровая консоль Onexplayer Mini…
Представлена портативная игровая консоль Onexplayer MiniСетевые источники сообщили о выходе портативной игровой приставки Onexplayer Mini, которая получила 7-дюй…
Портативная игровая приставка GKD Pro в стиле ретро…
Портативная игровая приставка GKD Pro в стиле ретроКомпания Game Kiddy создала новую портативную игровую консоль в стиле ретро под названием GKD Pro, позвол…
Sony не поставит рекорд продаж с PlayStation 5…
Sony не поставит рекорд продаж с PlayStation 5По данным информационного издания Bloomberg, игровая приставка компании Sony PlayStation 5, возможно, не …
Выпуск Valve Steam Deck отложен до февраля 2022 года…
Выпуск Valve Steam Deck отложен до февраля 2022 годаНа этой неделе Valve объявила, что выпуск долгожданной портативной игровой консоли Steam Deck отложен до …
Qualcomm и Razer создают портативную игровую консоль…
Qualcomm и Razer создают портативную игровую консольQualcomm, похоже, сотрудничает с Razer в работе над новым игровым портативным комплектом разработчика, со…
Обзор Mario Golf: Super Rush. Забег с клюшкой по Грибному королевствуОбзор Mario Golf: Super Rush. Забег с клюшкой по Грибному королевству
Обзор Legend Of Zelda: Skyward Sword HD. Лучшая в серии после Breath of the WildОбзор Legend Of Zelda: Skyward Sword HD. Лучшая в серии после Breath of the Wild
Обзор Sony PlayStation 5. Мощная, быстрая, но стоит ли брать?Обзор Sony PlayStation 5. Мощная, быстрая, но стоит ли брать?
Обзор Nintendo Switch OLED. Лучшая гибридная консоль на рынкеОбзор Nintendo Switch OLED. Лучшая гибридная консоль на рынке
Обзор Game&Watch: The Legend of Zelda. Раскрываем все секреты новой консоли NintendoОбзор Game&Watch: The Legend of Zelda. Раскрываем все секреты новой консоли Nintendo
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor