MSI улучшила функцию разгона процессоров Intel в Z790

Сегодня появилась информация о том, что компания MSI расширила функции разгона в BIOS вплоть до отметки в 6 ГГц для серии материнских плат Z790 и Z690. Стоит напомнить, что в сентябре текущего года компания MSI официально представила новую функцию под названием «P-Core Beyond 6 GHz», которая предоставила пользователям возможность повышать частоту своих процессоров 14-го поколения до 6,3 ГГц на совместимой материнской плате буквально в одно нажатие. На тот момент эта функция была доступна только для новых материнских плат Z790 MAX, однако с тех пор MSI расширила её поддержку и на материнские платы Z790, а также Z690.

Важно уточнить, что функция «P-Core Beyond 6 GHz» будет отключена по умолчанию, но открыв функции разгона процессора по множителю, пользователь может выбрать ряд опций и получить повышение тактовой частоты. Соответственно, новые процессоры смогут работать на частоте до 6,3 ГГц для одного производительного ядра и до 5,8 ГГц для всех ядер при включенном профиле P-Core Beyond. Эта функция автоматически настраивает процессор и материнскую плату для достижения необходимых показателей, хотя автоматическая настройка, естественно, может привести к излишне высоким напряжениям. При желании пользователь сможет добиться аналогичного результата и собственными силами, но для этого нужно будет посмотреть гайды в интернете и поэкспериментировать с системой в течение нескольких дней. Конечно, этим заниматься готовы далеко не все пользователи.
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