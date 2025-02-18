МТС запустила предзаказ на очередные флагманы HUAWEI: тройной складной смартфон и новую линейку устройств

МТС объявило о старте предзаказа на три премиальных устройства HUAWEI: смартфон Mate 70 Pro, инновационный тройной складной Mate XT | ULTIMATE DESIGN и планшет MatePad Pro 13,2. Новинки уже доступны для бронирования на сайте оператора. Выход моделей сопровождается бонусами для покупателей и специальными условиями рассрочки.

Цены и акции

Mate 70 Pro (12 ГБ + 512 ГБ) — 109 999 рублей;

Mate XT | ULTIMATE DESIGN (16 ГБ + 1 ТБ) — 339 999 рублей;

MatePad Pro 13,2″ (12 ГБ + 256 ГБ) — от 99 999 до 109 999 рублей (версия с экраном PaperMatte).

HUAWEI Mate 70 Pro: камеры и защита

Стартовая стоимость устройств в МТС:При покупке Mate 70 Pro получат в подарок смарт-часы HUAWEI Watch GT 5 Pro и рассрочку на 12 месяцев. Для обладателей Mate XT предусмотрена бесплатная замена экрана в течение года и рассрочка на 24 месяца. Планшет комплектуется беспроводной мышью HUAWEI.Флагман оснащён камерой XMAGE с регулируемой диафрагмой (f/1.4–4.0) и 1,5 млн спектральных сенсоров для точной цветопередачи. Телемакромодуль на 48 МП позволяет снимать детализированные макроснимки и пейзажи. ИИ-функции включают «живые фото» с эффектами мультиэкспозиции и шумоподавление во время звонков.Устройство защищено стеклом Kunlun Glass 2-го поколения и соответствует стандартам IP68/IP69. Батарея на 5500 мА*ч поддерживает сверхбыструю зарядку 100 Вт (проводную) и 80 Вт (беспроводную).

HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN: тройной гибкий дизайн

Главная особенность модели — складывание в трёх направлениях благодаря гибридному механизму из ультрапрочной стали (1900 МПа). Экран X-True™ с диагональю 3K занимает 92% площади корпуса. Камера с диафрагмой f/1.4–4.0 и уникальный дизайн «орбитального кольца», созданный методом ковки, подчёркивают статус устройства. Корпус покрыт экокожей толщиной 0,47 мм.

HUAWEI MatePad Pro 13,2: планшет для работы

Планшет выделяется экраном PaperMatte, снижающим блики, и поддержкой стилуса M-Pencil (3-го поколения) с 16 384 уровнями чувствительности. Полная версия WPS Office и совместимость с магнитной клавиатурой NearLink делают его альтернативой ноутбуку.