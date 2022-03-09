Mac Studio — самый мощный настольный компьютер Apple

Apple завершила мероприятие «Peek Performance» своим самым мощным компьютером в истории — Mac Studio. Mac Studio больше соответствует предыдущему процессору Apple M1 Max и его новому флагманскому процессору M1 Ultra.

Mac Studio имеет размеры 9,5 см в высоту и 19,7 см в ширину и глубину, что делает его очень портативным для настольного компьютера. Он весит 2,7 кг или 3,6 кг, в зависимости от вашего процессора. Mac Studio изготовлен из цельного куска алюминия и оснащен тепловой системой, в которой используются вентиляторы в верхней части корпуса, которые всасывают холодный воздух из вентиляционных отверстий в нижней части, проходя по всей системе.

На задней панели имеется богатый набор портов — четыре порта Thunderbolt 4 USB-C с пропускной способностью 40 Гбит/с каждый, 10-гигабитный Ethernet, два порта USB-A, один HDMI, 3,5-мм аудиоразъем и разъем питания. На передней панели M1 Max Mac Studio есть два порта USB-C 10 Гбит/с и слот для карты UHS-II SDXC. Вы можете подключить к Mac Studio до пяти дисплеев: четыре с разрешением до 6K и частотой 60 Гц через порты Thunderbolt USB-C и один с разрешением 4K и частотой до 60 Гц через полноразмерный разъем HDMI.

Mac Studio поставляется с процессором M1 Max или M1 Ultra, который по сути представляет собой два M1 Max, соединенных вместе. M1 Max имеет 10-ядерный процессор, 24-ядерный графический процессор и 16-ядерный нейронный движок. M1 Ultra предсказуемо удваивает все это до 20, 48 и 32 соответственно. Он также поставляется с удвоенной объединенной памятью 64 ГБ и 1 ТБ хранилища SSD, а Max поставляется с 32 ГБ и 512 ГБ.

Производительность процессора Mac Studio с ультрамощным процессором M1 на 90 % выше, чем у Mac Pro с 16-ядерным процессором Xeon, и на 60 % выше, чем у 28-ядерного Mac Pro. С точки зрения графики Mac Studio до 80% быстрее, чем самый быстрый графический процессор Mac, доступный прямо сейчас.
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