Майское обновление программного обеспечения AMD улучшает RSR

Программное обеспечение AMD Adrenalin Edition 22.5.2 уже вышло. Как упоминалось ниже, он включает улучшения для Radeon Super Resolution (RSR), повышение производительности до 30 процентов для игр DirectX 11, а также поддержку Sniper Elite 5 (добавление FSR) и Hitman 3 (добавление трассировки лучей) и многое другое.

Также был выпущен новый драйвер AMD Software: Adrenalin Edition Preview Driver, в котором основное внимание уделяется улучшениям Radeon Super Resolution (RSR) и повышению производительности DirectX 11. Для тех, кто не знаком, RSR отличается от FidelityFX Super Resolution (FSR) тем, что он основан на программном обеспечении и не требует какой-либо специальной реализации со стороны разработчиков. Он должен просто автоматически работать с играми из вашей библиотеки. AMD говорит, что в среднем вы можете ожидать примерно 10-процентного прироста с играми DirectX 11. Драйвер AMD Software May Preview уже доступен для загрузки . AMD не уточнила, когда появится полная версия.