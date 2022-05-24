Майское обновление программного обеспечения AMD улучшает RSR…

Также был выпущен новый драйвер AMD Software: Adrenalin Edition Preview Driver, в котором основное внимание уделяется улучшениям Radeon Super Resolution (RSR) и повышению производительности DirectX 11. Для тех, кто не знаком, RSR отличается от FidelityFX Super Resolution (FSR) тем, что он основан на программном обеспечении и не требует какой-либо специальной реализации со стороны разработчиков. Он должен просто автоматически работать с играми из вашей библиотеки. AMD говорит, что в среднем вы можете ожидать примерно 10-процентного прироста с играми DirectX 11. Драйвер AMD Software May Preview уже доступен для загрузки . AMD не уточнила, когда появится полная версия.