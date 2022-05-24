Майское обновление программного обеспечения AMD улучшает RSR

Программное обеспечение AMD Adrenalin Edition 22.5.2 уже вышло. Как упоминалось ниже, он включает улучшения для Radeon Super Resolution (RSR), повышение производительности до 30 процентов для игр DirectX 11, а также поддержку Sniper Elite 5 (добавление FSR) и Hitman 3 (добавление трассировки лучей) и многое другое.

Также был выпущен новый драйвер AMD Software: Adrenalin Edition Preview Driver, в котором основное внимание уделяется улучшениям Radeon Super Resolution (RSR) и повышению производительности DirectX 11. Для тех, кто не знаком, RSR отличается от FidelityFX Super Resolution (FSR) тем, что он основан на программном обеспечении и не требует какой-либо специальной реализации со стороны разработчиков. Он должен просто автоматически работать с играми из вашей библиотеки. AMD говорит, что в среднем вы можете ожидать примерно 10-процентного прироста с играми DirectX 11. Драйвер AMD Software May Preview уже доступен для загрузки . AMD не уточнила, когда появится полная версия.
Новый драйвер AMD Preview повышает производительность DX11 н…
Новый драйвер AMD Preview повышает производительность DX11 нAMD выпустила драйвер AMD Software Preview в мае 2022 года, который теперь доступен для всех владельцев в…
Google раскрыла особенности последнего обновления Google Pla…
Google раскрыла особенности последнего обновления Google PlaВ начале мая компания Google выпустила обновление для Google Play. Как оказалось, это обновление содержит…
Новый драйвер AMD обеспечивает прирост в играх…
Новый драйвер AMD обеспечивает прирост в играхНовый графический драйвер AMD повышает производительность в большинстве игр. Он уже доступен и есть первы…
Майское обновление программного обеспечения AMD улучшает RSR…
Майское обновление программного обеспечения AMD улучшает RSRПрограммное обеспечение AMD Adrenalin Edition 22.5.2 уже вышло. Как упоминалось ниже, он включает улучшен…
NVIDIA выпустила драйверы GeForce 512.15 Game Ready…
NVIDIA выпустила драйверы GeForce 512.15 Game ReadyNVIDIA выпустила последний драйвер GeForce 512.15 Game Ready, добавив оптимизации для Ghostwire: Tokyo и …
Вышла обновленная утилита AMD Ryzen Master Utility (2.9.0.20…
Вышла обновленная утилита AMD Ryzen Master Utility (2.9.0.20В последней версии 2.9.0.2093 AMD Ryzen Master утилита предлагает возможность активировать автоматический…
Вышел новый бета-патч Steam Deck OS 3.2 Beta Patch…
Вышел новый бета-патч Steam Deck OS 3.2 Beta PatchВышел новый бета-патч Steam Deck для SteamOS, в котором представлены некоторые новые функции игровой сист…
NVIDIA выпустила модули ядра графического процессора с откры…
NVIDIA выпустила модули ядра графического процессора с открыNVIDIA публикует модули ядра графического процессора Linux как открытый исходный код с двойной лицензией …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor