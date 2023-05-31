Макрообъектив AstrHori 18mm F/8 оценен в 720 долларов

Китайская компания AstrHori пополнила ассортимент макрообъективов моделью AstrHori 18mm F/8, которая получила необычную конструкцию. Новинка характеризуется поддержкой камер APS-C формата с байонетом Canon EF, Canon RF, Fujifilm X, Nikon Z и Sony E, а также системы MFT, оптической схемой из 23 линз в 17 группах, ручной фокусировкой, 7-лепестковой диафрагмой с максимальным значением F/8, минимальным расстоянием для фокусировки 47 см, максимальным увеличением 2:1, зубчатыми кольцами (0.8MOD) для фокусировки и диафрагмы, размерами 23:452 мм, массой 698 граммов, металлическим корпусом, возможностью разделения на две части, защитой от пыли в передней части и возможностью погружения в воду, сапфировым покрытием на передней линзе и светодиодной подсветкой с 10 уровнями яркости. Цена объектива составляет 720 долларов.