Макрообъектив Pergear 60mm f/2.8 оценен в $230

Компания Pergear пополнила ассортимент макрообъективов моделью 60mm f/2.8 для беззеркальных APS-C камер с байонетом Fujifilm X, Nikon Z и Sony E, а также камер системы Micro Four Thirds. Новинка характеризуется максимальным увеличением 2x, кольцом управления диафрагмой с вращением без щелчков, углом поля зрения 22,6°, оптической конструкцией из 11 элементов в 8 группах, 10-лепестковой диафрагмой f/2,8-f/16, минимальным расстоянием для фокусировки 19,1 см, резьбой для светофильтра 62 мм, диаметром 68 мм, длиной 118 мм и массой 600 граммов. Цена объектива составляет 230 долларов вне зависимости от версии.