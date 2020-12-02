Мануальный объектив Primoplan 75 f1.9 II оценен в $1000

Компания OPC Optics (владеет маркой Meyer Optik Görlitz) представили полнокадровый объектив Primoplan 75 f1.9 II, который уже доступен для предзаказа по цене в 999 долларов. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, фокусным расстоянием 75 мм, диафрагмой f/1,9-f/16, оптической схемой из 5 элементов в 4 группах, углом поля зрения 16°, 14-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки 0,75 м, диаметром для 52 мм. Объектив выйдет для камер с креплениями. Объектив выпускается в вариантах с креплениями Nikon F, Canon EF, Pentax K, Fujifilm X, Leica M, M42, MFT и Sony E. Старт розничных продаж новинки ожидается в начале-середине января.

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