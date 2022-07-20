Маршрутизаторы D-Link Smart AI 4G оснащены технологией Wi-Fi 6

Компания D-Link анонсировала новую линейку маршрутизаторов Smart AI 4G. Семейство Wi-Fi маршрутизаторов EAGLE PRO AI пополнилось новыми моделями: AX1500 4G+ (G416), AX1500 4G (G415) и N300 4G (G403). Они разработаны специально для офисов и дома. Новые роутеры обеспечивает непревзойденную связь, которая стала умнее, безопаснее, быстрее и надежнее.

AX1500 4G+ (G416) и AX1500 4G Smart Router (G415) оснащены передовой технологией Wi-Fi 6 с функциями искусственного интеллекта. Они отличаются простой настройкой и обеспечивают скорость мобильного интернета 4G+ LTE Cat 6 и 4G LTE Cat 4 со скоростью до 300 Мбит/с и 150 Мбит/с.

В свою очередь, интеллектуальный маршрутизатор N300 4G (G403) оснащен множеством функций безопасности, таких как брандмауэры с двойной активацией (SPI и NAT) для предотвращения потенциальных атак через сеть. Все модели работают с любым оператором мобильной связи.