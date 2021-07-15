«Маруся» от Mail.ru совместима с устройствами умного дома Philips Hue

Владельцы устройств, входящих в экосистему умного дома Philips Hue, теперь могут управлять ими с помощью голосового помощника Маруся от Mail.ru Group на умных колонках Капсула и Капсула Мини. Маруся совместима с умными лампами, светильниками, датчиками движения и другими совместимыми устройствами.

Управлять устройствами умного дома Philips Hue можно с помощью приложения Маруси для iOS или Android, а также на Капсуле и Капсуле Мини. Капсула Мини – новая умная колонка от Mail.ru Group c часами и мощным звуком в компактном форм-факторе. Маруся уже умеет регулировать освещение, сделать его ярче или, напротив, приглушенным в разных комнатах и настраивать датчики движения. В дальнейшем список поддерживаемых устройств будет расширяться.

«Мы стремимся к тому, чтобы сделать Марусю универсальным голосовым помощником. Уже давно она упрощает решение повседневных задач не только онлайн. Совместимость с умными устройствами – отличный пример того, как Маруся помогает пользователям и в офлайне. Теперь владельцы системы Philips Hue смогут управлять освещением с помощью голосовых команд, получая новый опыт использования. Маруся становится все более умной и все больше умеет, в том числе и за счет таких партнерств», – комментирует Михаил Петренко, директор по развитию бизнеса умных устройств Mail.ru Group.

«Взаимодействие пользователей с продуктами Philips Hue должно быть максимально удобным. Теперь, когда наши устройства работают с Марусей, управлять ими стало еще проще. При помощи голосовых команд можно выбирать цвета освещения и регулировать яркость. Умные лампы и светильники с удобным управлением помогут легко создать настоящую магию света у себя дома!», – поделилась Ирина Румянцева, менеджер по потребительским решениям Signify в России и СНГ.

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