Marvel анонсировала новую игру по мотивам XCOM

Самой захватывающей грядущей игрой Marvel теперь является Midnight Suns, тактическая ролевая игра от команды Firaxis, разработавшей стратегические игры про вторжение инопланетян XCOM: Enemy Unknown и XCOM 2. Она только что была анонсирована на Gamescom и выйдет на удивление скоро, в марте 2022 года. И хотя геймеры ожидают XCOM, но с героями Marvel, на самом деле вы будете удивлены — разработчики заявили, что не использовали ни единой механики из своего оригинального проекта. Marvel's Midnight Suns была представлена ​​с кинематографическим трейлером на шоу Джеффа Кейли на Gamescom, но игровой процесс не будет раскрыт до следующей недели. Но даже до официального анонса геймплея новой игры разработчики заявили, что это будет совсем другой проект, с прицелом на другие механики и возможности. И если вы действительно любите данную вселенную, то игра, скорее всего, принесёт удовольствие.

Во главе игры есть база, которую можно улучшить, под названием «Аббатство», на которой вы будете выбирать миссии в мире. Прежде чем приступить к одной из пошаговых боевых миссий, вы выберете трех героев из 12 доступных персонажей Marvel. На данный момент анонсированы девять из этих героев: Доктор Стрэндж, Мэджик, Железный человек, Росомаха, Призрачный гонщик (версия Робби Рейеса), Блейд, Капитан Америка, Нико Минору и Капитан Марвел. На этой же базе можно будет с персонажами пообщаться, поиграть в мини-игры и так далее. О боевой системе пока что разработчики рассказывать не стали.