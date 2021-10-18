Marvel's Guardians of the Galaxy для ПК будет весить колоссальных 150 ГБ

Marvel's Guardians of the Galaxy выходит в конце месяца, а шквал сюжетных трейлеров поддерживает исключительно высокий уровень азарта. Страница игры в Steam недавно была обновлена ​​и теперь включает информацию о системных требованиях. Согласно записям в хранилище, Стражи отправляются в путешествие поистине галактических масштабов. Планируется, что объем приключенческого боевика составит 150 ГБ. Для сравнения: Microsoft Flight Simulator - игра, которая отображает весь мир с максимальной точностью - занимает 127 ГБ на ПК. Marvel's Guardians of the Galaxy даже может соперничать с Warzone с объемом памяти 175 ГБ.

Комментарии и отзывы Marvel's Guardians of the Galaxy
Konami выпустила первый игровой трейлер футбольного симулято…
Konami выпустила первый игровой трейлер футбольного симулятоЯпонский разработчик игр Konami продемонстрировал трейлер к предстоящей игре eFootball. Кроме того, разра…
Borderlands 3 Ultimate Edition выйдет на физическом носителе…
Borderlands 3 Ultimate Edition выйдет на физическом носителеК праздникам магазин 2K Store, запускает предварительные заказы в некоторых регионах для ограниченного вы…
Battlefield 2042 перенесли ещё на месяц…
Battlefield 2042 перенесли ещё на месяцBattlefield 2042, следующая игра в популярной серии шутеров от первого лица от компании EA, сегодня была …
Epic Games выиграла суд у Apple, но это лишь начало…
Epic Games выиграла суд у Apple, но это лишь началоКомпания Epic Games, возможно, одержала заметную победу в судебном процессе против Apple, но руководство …
Фэнтезийная приключенческая игра Giants Uprising в раннем до…
Фэнтезийная приключенческая игра Giants Uprising в раннем доVARSAV Game Studios анонсировала фэнтезийную приключенческую игру Giants Uprising, про могущественного ги…
Анонсирован шутер от первого лица Into the Pit …
Анонсирован шутер от первого лица Into the Pit На международном игровом событии Gamescom 2021 анонсирован шутер от первого лица - Into the Pit. Игра раз…
Гоночный симулятор Gran Turismo 7 выйдет в марте 2022 года…
Гоночный симулятор Gran Turismo 7 выйдет в марте 2022 годаГоночный симулятор Gran Turismo 7 получил новую дату релиза. Это первая игра выпущенная после Gran Turism…
Ролевая игра про рыбалку Moonglow Bay выходит этой осенью…
Ролевая игра про рыбалку Moonglow Bay выходит этой осеньюИгровая студия Bunnyhug представила увлекательную ролевую игру про рыбалку - Moonglow Bay. …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor