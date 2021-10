Marvel's Guardians of the Galaxy для ПК будет весить колоссальных 150 ГБ

Marvel's Guardians of the Galaxy выходит в конце месяца, а шквал сюжетных трейлеров поддерживает исключительно высокий уровень азарта. Страница игры в Steam недавно была обновлена ​​и теперь включает информацию о системных требованиях. Согласно записям в хранилище, Стражи отправляются в путешествие поистине галактических масштабов. Планируется, что объем приключенческого боевика составит 150 ГБ. Для сравнения: Microsoft Flight Simulator - игра, которая отображает весь мир с максимальной точностью - занимает 127 ГБ на ПК. Marvel's Guardians of the Galaxy даже может соперничать с Warzone с объемом памяти 175 ГБ.