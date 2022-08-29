Материнские платы Intel Z790 уже готовы к релизу

Материнские платы Intel Z790 скоро появятся в продаже для настольных процессоров Raptor Lake 13-го поколения и будут предлагать улучшенную поддержку памяти DDR5 и DDR4. В техническом описании продукта, опубликованном информационным изданием Videocardz, предположительно от MSI, мы видим, что материнские платы с чипсетом Z790 будут предлагать более высокие скорости памяти DDR5 и DDR4 по сравнению с существующими материнскими платами Z690. Всего было перечислено три материнских платы, одна с поддержкой DDR5, а две другие с поддержкой DDR4. Для сравнения, материнские платы AMD X670E, представленные на текущий момент, имеют скорости от DDR5-6600 до DDR5-6000. Недавно мы сообщали о двух материнских платах ASRock X670E и X670E Valkyrie от Biostar, спецификации которых недавно были подробно описаны — они имеют примерно ту же скорость памяти.

Материнские платы Intel Z790 будут выпущены в октябре вместе с линейкой процессоров Raptor Lake 13-го поколения. Материнские платы будут поддерживать память PCIe Gen 5.0 и DDR5, однако у них не будет слота M.2 PCIe Gen 5.0, напрямую подключенного к линиям CPU Gen 5, если только производители плат не решат разделить дискретные линии GPU x16. Ожидается, что процессоры Intel 13-го поколения Raptor Lake для настольных ПК, включая флагманский Core i9-13900K, будут запущены в октябре на платформе Z790. Процессоры будут конкурировать с линейкой процессоров AMD Ryzen 7000, которая также будет запущена осенью 2022 года.
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