Maxsun представляет материнскую плату HM570 со встроенным процессором Intel Core i7-11800H

Maxsun анонсировала материнскую плату MS-Meterstone i7-11800H Plus со встроенным 10-нм мобильным процессором Intel Tiger Lake-H. Встроенный 8-ядерный 16-поточный процессор Intel Core i7-11800H имеет базовую тактовую частоту 2,3 ГГц и ускорение до 4,6 ГГц с TDP 45 Вт и ускорением 109 Вт. Эта материнская плата является второй настольной платформой с процессорами Intel Core 11-го поколения для мобильных ПК после Intel NUC 11 Extreme с его более мощным процессором Intel Core i9-11900KB. Maxsun MS-Milestone имеет дизайн Micro-ATX с набором микросхем HM570 и имеет размеры 245 мм x 190 мм.

Материнская плата включает в себя слоты x16, x4 и x1 PCIe, а также два слота PCIe M.2 для накопителей NVMe и специальный слот для карты E-Key WiFi. Два полноразмерных слота DDR4 DIMM поддерживают частоту до 2933 МГц с возможностью дальнейшего разгона. Плата также включает в себя различные варианты подключения, включая x4 USB 3.2 Gen 1, x2 USB 2.0, x2 HDMI, x2 DisplayPort, PS2 и 2,5 GbE. Maxsun MS-Milestone i7-11800H Plus теперь доступен для покупки в Китае в интернет-магазине JD за 2899 китайских юаней.

Комментарии и отзывы Maxsun MS-Meterstone i7-11800H Plus
Tesla заплатит огромный штраф за дискриминацию чернокожих…
Tesla заплатит огромный штраф за дискриминацию чернокожихПо сообщению Washington Post, Tesla было приказано выплатить 137 миллионов долларов в качестве компенсаци…
Xiaomi купила Deepmotion для создания своего электрокара…
Xiaomi купила Deepmotion для создания своего электрокараXiaomi Corp планирует купить стартап Deepmotion, основанный на технологиях автономного вождения. Сделка п…
BMW лишит автомобили сенсорных дисплеев…
BMW лишит автомобили сенсорных дисплеевГлобальная нехватка микросхем за последние несколько месяцев затронула абсолютно все отрасли производства…
Porsche 356 и Project 356 World Rally Tour отправляются в Ан…
Porsche 356 и Project 356 World Rally Tour отправляются в АнPorsche 356 - одна из самых знаковых моделей, выпущенных Porsche, и теперь Рене Бринкерхофф готовится к ф…
Nissan представит крутые автомобили SEMA…
Nissan представит крутые автомобили SEMAПоклонники автомобилей будут рады узнать, что SEMA снова будет проходить в Лас-Вегасе со 2 по 5 ноября. N…
Представлен уникальный суперкар Ferrari BR20…
Представлен уникальный суперкар Ferrari BR20Ferarri представила новый уникальный суперкар Ferrari BR20, который основан на платформе GTC4Lusso и осна…
Представлен концепт Hyundai SEVEN SUEV…
Представлен концепт Hyundai SEVEN SUEVКомпания Hyundai представила свой концептуальный автомобиль - концепт Hyundai SEVEN, который представляет…
Foxconn представила сразу три автомобиля…
Foxconn представила сразу три автомобиляТайваньская компания Foxconn, которую в мире знают как крупнейшего сборщика техники компании Apple, предс…
Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor