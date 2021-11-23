Maxsun представляет материнскую плату HM570 со встроенным процессором Intel Core i7-11800H

Maxsun анонсировала материнскую плату MS-Meterstone i7-11800H Plus со встроенным 10-нм мобильным процессором Intel Tiger Lake-H. Встроенный 8-ядерный 16-поточный процессор Intel Core i7-11800H имеет базовую тактовую частоту 2,3 ГГц и ускорение до 4,6 ГГц с TDP 45 Вт и ускорением 109 Вт. Эта материнская плата является второй настольной платформой с процессорами Intel Core 11-го поколения для мобильных ПК после Intel NUC 11 Extreme с его более мощным процессором Intel Core i9-11900KB. Maxsun MS-Milestone имеет дизайн Micro-ATX с набором микросхем HM570 и имеет размеры 245 мм x 190 мм.

Материнская плата включает в себя слоты x16, x4 и x1 PCIe, а также два слота PCIe M.2 для накопителей NVMe и специальный слот для карты E-Key WiFi. Два полноразмерных слота DDR4 DIMM поддерживают частоту до 2933 МГц с возможностью дальнейшего разгона. Плата также включает в себя различные варианты подключения, включая x4 USB 3.2 Gen 1, x2 USB 2.0, x2 HDMI, x2 DisplayPort, PS2 и 2,5 GbE. Maxsun MS-Milestone i7-11800H Plus теперь доступен для покупки в Китае в интернет-магазине JD за 2899 китайских юаней.