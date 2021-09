MechWarrior 5: Mercenaries дебютирует на консоли Sony PS4 и PS5

Разработчики из Piranha Games и издатель Sold Out объявили, что игра MechWarrior 5: Mercenaries с PvE-уклоном выйдет на консоли PlayStation 5 и PlayStation 4 23 сентября этого года. Консольная версия будет доступна с расширением "Heroes of the Inner Sphere" и поддержкой адаптивных триггеров DualSense Controller.

На дворе 3015 год. Человечество колонизировало тысячи систем в бесконечном космосе. На полях сражений будущего доминируют MechWarriors, элитные пилоты огромных боевых машин, название которым BattleMechs. Уничтожайте целые города и армии врага, управляя сотнями уникальных вариантов боевых роботов. Сражайтесь вместе с друзьями в режиме совместной игры PvE для четырех игроков.