Meizu выпускает портативную консоль Pandaer x Ayaneo на базе AMD Ryzen 5 5560U

Компания Meizu представила портативную игровую консоль Pandaer x Ayaneo, разработанную в сотрудничестве с Ayaneo.

Новинка работает под управлением операционной системы Windows. Pandaer x Ayaneo оснащена 5,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Производительность в играх обеспечивает процессор AMD Ryzen 5 5560U и графический процессор Radeon RX Vega 6 с 6 вычислительными блоками с тактовой частотой 1600 МГц. Консоль имеет 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x с частотой 4266 МГц, а также твердотельный накопитель на 512 ГБ. Устройство имеет аккумуляторную батарею емкостью 7350 мАч. Другие функции включают: Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6. Кроме того, консоль использует активную систему охлаждения.

Игровая консоль Pandaer x Ayaneo доступна в Китае по цене около 3 969 юаней (590 долларов).
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