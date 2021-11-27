Mercedes Benz VISION EQXX EV с запасом хода до 1000 км

Mercedes Benz VISION EQXX будет обладать некоторыми солидными характеристиками и высокой эффективностью в нескольких сегментах. Он предлагает запас хода до 1000 км без подзарядки, что является максимальным показателем, который он может продемонстрировать в настоящее время. Первоначальная дальность полета VISION EQXX, когда о нем впервые было объявлено в прошлом году, составляла 1200 км. По мнению Маркуса Шафера, главного операционного директора Mercedes Benz, компания добивается значительных успехов в своем стратегическом стремлении стать лидером в области электрических приводов. Шафер говорит, что VISION EQXX станет самым эффективным электромобилем из когда-либо созданных на сегодняшний день.