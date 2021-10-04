Metal Gear , Silent Hill и Castlevania могут вернуться в 2022 году

По слухам, Konami вернет некоторые из своих самых классических - и давно бездействующих - серий, включая Metal Gear и Silent Hill , с несколькими новыми играми, которые должны быть представлены в 2022 году. Японский издатель и разработчик, находящийся в боевой готовности, в основном бездействовал с тех пор, как в 2015 году сосредоточился на мобильных играх. Но, как сообщает VGC , в настоящее время у него есть несколько крупномасштабных проектов. Анонимные источники сообщили, что «переосмысление» Castlevania производится внутри Японии с помощью «местных внешних студий», в то время как сторонние разработчики работают над новыми записями для Metal Gear и Silent Hill.

Что касается Silent Hill, источники агентства сообщили, что несколько игр находятся в разработке, одна из которых передана на аутсорсинг «известному японскому разработчику». Если это правда, то это значит что любимая серия ужасов Konami готова вернуться.
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