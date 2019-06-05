Michelin и GM установят безвоздушные шины на легковые автомобили в 2024 году

Безвоздушные шины для автомобилей могут стать гораздо более практичными. GM и Michelin представили прототип Uptis - это шины, предназначенные для легковых автомобилей. Он выглядит как Tweel и другие концепции прошлых лет, но сочетание композитного каучука и полимерного стекловолокна позволяет ему работать на высоких скоростях, в отличие от более ранних вариантах, которые можно эксплуатировать только на низких скоростях.

Uptis ввиду своей безвоздушной конструкции не боится проколов и не может потерять давление. Кроме этого, отпадает необходимость в запасных колесах, так как шины реже выходят из строя – уменьшает ущерб наносимый окружающей среде. Поскольку в год по всему миру порядка 200 миллионов шин преждевременно отправляются на свалки и утилизацию из-за проколов и эксплуатации при некорректном уровне давления воздуха.

GM начнет тестировать Uptis в Мичигане уже в этом году в автопарке Chevy Bolts и ожидает, что готовая версия выйдет на серийные автомобили уже в 2024 году.