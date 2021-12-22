Micron объявил об отсутствии модулей DDR5 из-за нехватки PMIC и VRM

Во время ежеквартального отчета о прибылях и убытках Micron подтвердила, что нехватка памяти DDR5 в розничной торговле связана не с нехваткой микросхем памяти DDR5, а с нехваткой компонентов PMIC и VRM. Micron заявила, что «спрос на продукты DDR5 значительно превышает предложение из-за нехватки компонентов, не связанных с памятью, что влияет на способность поставщиков памяти создавать модули DDR5».

Похоже, что спрос оказался выше, чем ожидалось, из-за популярности процессоров Intel Alder Lake, поскольку производители модулей DRAM не подготовили достаточный запас новых компонентов, необходимых для изготовления модулей DDR5 DIMM, что привело к появлению дефицита модулей DDR5. Micron работает над решением этой проблемы и заключил стратегические соглашения по обеспечению поставок определенных компонентов и ожидает, что поставки указанных компонентов улучшатся в 2022 году. Похоже, что некоторые из этих компонентов также связаны с другими продуктами производства Micron, например твердотельные накопители.