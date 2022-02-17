Micron прекращает производство оперативной памяти Ballistix

Кроме того, упоминается, что компания продолжит поддерживать сообщества высокопроизводительных вычислений и игр с помощью своих отмеченных наградами продуктов SSD, таких как Crucial P5 Plus Gen4 PCIe NVMe SSD, Crucial P2 Gen 3 NVMe SSD и популярный Crucial X6 и портативные твердотельные накопители Crucial X8. Похоже, что Micron решила снова изменить фокус своего ориентированного на потребителя бренда Crucial, как компания делала в прошлом, но она собирается убрать крупного игрока на потребительском рынке памяти DRAM, что не очень хорошо. Micron был одним из немногих производителей DRAM, предлагавших высококачественные модули RAM, поскольку ни Samsung, ни SK-Hynix не представлены на этом рынке.