Micron прекращает производство оперативной памяти Ballistix

Micron объявила о прекращении производства своих продуктов RAM Ballistix, которые представляют собой высокопроизводительные и ориентированные на геймеров продукты RAM от ее бренда Crucial. В доступных на данный момент подробностях не указывается причина прекращения производства этих продуктов. Тем не менее, Crucial выпустила широкий спектр продуктов DDR5, но пока ни один из них не под брендом Ballistix. Компания заявила, что сосредоточится на «разработке дорожной карты Micron для клиентских и серверных продуктов DDR5, а также на расширении портфеля продуктов памяти и хранения Crucial».

Кроме того, упоминается, что компания продолжит поддерживать сообщества высокопроизводительных вычислений и игр с помощью своих отмеченных наградами продуктов SSD, таких как Crucial P5 Plus Gen4 PCIe NVMe SSD, Crucial P2 Gen 3 NVMe SSD и популярный Crucial X6 и портативные твердотельные накопители Crucial X8. Похоже, что Micron решила снова изменить фокус своего ориентированного на потребителя бренда Crucial, как компания делала в прошлом, но она собирается убрать крупного игрока на потребительском рынке памяти DRAM, что не очень хорошо. Micron был одним из немногих производителей DRAM, предлагавших высококачественные модули RAM, поскольку ни Samsung, ни SK-Hynix не представлены на этом рынке.