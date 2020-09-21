Microsoft Cloud Gaming запустила более 150 облачных игр для Android

Microsoft Cloud Gaming запустила более 150 облачных игр для Android. А это значит, что игроки смогут играть в любимые игры на своих устройствах из облака Project xCloud. Идеальным способом игры в них будет использование контроллера, но Microsoft работает над сенсорным управлением для мобильных устройств.

Позже в этом году Xbox Game Pass Ultimate также добавит игры EA Play, в некоторые из которых можно будет играть даже через облачные игры. Ознакомится с полным списком игр можно на официальном сайте Microsoft.

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