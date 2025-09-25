Microsoft Flight Simulator 2024 выйдет на PS5

Microsoft готовит к выходу ещё одну крупную игру для PlayStation 5 — уже 8 декабря на консоли Sony выйдет Microsoft Flight Simulator 2024, новое поколение культового авиасимулятора. Дату релиза компания раскрыла во время презентации State of Play, а также подтвердила, что Asobo Studio работает над поддержкой гарнитуры PSVR 2. Версия для PS5 получит полную интеграцию с возможностями контроллера DualSense — адаптивные триггеры, передачу переговоров диспетчеров через встроенный динамик, гироскопическое управление, световую индикацию и сенсорную панель для глубокой иммерсии. Весь симулятор можно будет пройти в виртуальной реальности с помощью PSVR 2 и контроллеров Sense, но эта функция появится позже — с бесплатным обновлением в 2026 году. Как и на других платформах, игра на PS5 будет регулярно получать бесплатные обновления.

Asobo Studio также запускает бета-тестирование версии для PlayStation 5, в котором можно принять участие уже сейчас, выбрав нужную платформу при регистрации. Напомним, Microsoft Flight Simulator 2024 впервые появился в ноябре 2024 года на Xbox и ПК, предложив полёты на воздушных шарах, тушение пожаров с воздуха, коммерческую авиацию, санитарную авиацию и даже воздушную рекламу. Выход симулятора на PlayStation 5 продолжает тренд — за последние месяцы на консоль Sony добрались Forza Horizon 5, Indiana Jones and the Great Circle, Hellblade II и Gears of War Reloaded. Видимо, консоли больше не конкурируют в плане игр.