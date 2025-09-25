Microsoft Flight Simulator 2024 выйдет на PS5

Microsoft готовит к выходу ещё одну крупную игру для PlayStation 5 — уже 8 декабря на консоли Sony выйдет Microsoft Flight Simulator 2024, новое поколение культового авиасимулятора. Дату релиза компания раскрыла во время презентации State of Play, а также подтвердила, что Asobo Studio работает над поддержкой гарнитуры PSVR 2. Версия для PS5 получит полную интеграцию с возможностями контроллера DualSense — адаптивные триггеры, передачу переговоров диспетчеров через встроенный динамик, гироскопическое управление, световую индикацию и сенсорную панель для глубокой иммерсии. Весь симулятор можно будет пройти в виртуальной реальности с помощью PSVR 2 и контроллеров Sense, но эта функция появится позже — с бесплатным обновлением в 2026 году. Как и на других платформах, игра на PS5 будет регулярно получать бесплатные обновления.

Asobo Studio также запускает бета-тестирование версии для PlayStation 5, в котором можно принять участие уже сейчас, выбрав нужную платформу при регистрации. Напомним, Microsoft Flight Simulator 2024 впервые появился в ноябре 2024 года на Xbox и ПК, предложив полёты на воздушных шарах, тушение пожаров с воздуха, коммерческую авиацию, санитарную авиацию и даже воздушную рекламу. Выход симулятора на PlayStation 5 продолжает тренд — за последние месяцы на консоль Sony добрались Forza Horizon 5, Indiana Jones and the Great Circle, Hellblade II и Gears of War Reloaded. Видимо, консоли больше не конкурируют в плане игр.
Subnautica 2 перенесли на 2026 год…
Вчера издание Bloomberg сообщило, что релиз игры Subnautica 2 откладывается до 2026 года. По данным источ…
Спилберг хотел снять фильм по Call of Duty…
Фильм по мотивам Call of Duty мог бы снять сам Стивен Спилберг, но Activision в итоге отклонила предложен…
Струны судьбы XI: Волшебный сон вышла в Steam…
Примерно квартал назад RPG под названием "Струны судьбы XI: Волшебный сон" появилась в раннем доступе, и …
Разработка Fallout 5 уже идёт, но ждать придётся долго…
После феноменального успеха сериала Fallout на телевидении, фанаты начали массово требовать новые игры во…
Bungie лишилась ведущего руководителя…
Генеральный директор Bungie Пит Парсонс объявил, что покидает компанию спустя десять лет работы на этой д…
В Steam вышел крупный апдейт домашней страницы…
Сегодня компания Valve официально представила обновлённое «персонализированное» меню в магазине Steam, ко…
EA Sports планирует возродить серию игр College Basketball…
Успех игры EA Sports College Football 25, продажи которой уже превысили 1 миллиард долларов, стал не толь…
Battlefield 6 Будет работать даже на RTX 2060…
EA обещает, что Battlefield 6 станет лучшим ПК-опытом за всю историю франшизы. Игра получит поддержку 4K-…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor