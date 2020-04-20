Microsoft Surface Go 2 получит более крупный дисплей

Появилась достаточно интересная информация о том, что компания Microsoft планирует в своем планшетном компьютере Surface Go 2 увеличить дисплей. Стоит сказать, что это вполне разумное решение со стороны разработчиков, так как пользователям сегодня нужна большая диагональ для комфортного просмотра различного контента. Это дает возможность смотреть те же фильмы в высоком разрешении с максимальной долей комфорта, можно читать книги, листать интернет и так далее. Правда, производителю не стоит слишком уж сильно увеличивать диагональ, так как планшет должен оставаться более-менее компактным решением. В этом плане Surface Go 2 пока что вызывает вопросы, ведь громадный планшет с большим дисплеем не найдет своего покупателя.