Microsoft Xbox Series X получила интересную функцию

Появилась весьма интересная деталь об игровой приставке Microsoft Xbox Series X, которая, если верить источникам, совсем скоро будет представлена в полноценном формате. У данной игровой консоли имеется функция загрузки с последнего чекпоинта в игре. То есть, вы после выключения или перезагрузки приставки сможете играть с того же места, на котором закончили, без функции сохранения и так далее. Это очень круто в том случае, если у вас вдруг пропало электричество или вам нужно срочно бежать и нет времени сохраняться, дабы потом выключить приставку правильно. Просто нажали на кнопку выключения и пошли по делам, а потом начали играть с того же места, с которого и закончили. Вопрос только в том, насколько эта функция затребует ресурсов консоли.