Microsoft Xbox Series X получит крутой аудиочип

Чем ближе релиз новой игровой консоли Microsoft Xbox Series X, тем больше информации сливают инсайдеры. Например, сейчас довольно авторитетный источник сообщил, что у консоли Microsoft Xbox Series X будет установлен специальный отдельный аудиочип, который позволяет выдавать звук более высокого качества как в наушники, так и в колонки или домашний кинотеатр. Для пользователей, которые любят играть в игры и слушать при этом звуки окружающего мира, такая функция будет весьма приятным бонусом, так как качественный звук — всегда хорошо. Да и если вы просто захотите музыку послушать на своей консоли, то тоже не разочаруетесь. Надеемся, что остальные бонусы продукта настолько же привлекательны, как и данное преимущество.