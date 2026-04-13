Microsoft добавила портативкам управление курсором

Компания Microsoft начала тестировать собственный виртуальный курсор мыши в Xbox-режиме для портативных устройств на базе Windows 11. Новая функция Gamepad Cursor позволяет быстро превратить левый стик, например на Asus ROG Ally X, в полноценный аналог мыши. В отличие от решения ASUS, встроенного в Armory Crate, вариант от Microsoft работает напрямую внутри Xbox-режима и активируется через Game Bar без необходимости запускать сторонние утилиты. После включения левый стик начинает управлять курсором для более точного позиционирования, что особенно полезно в приложениях, не рассчитанных на геймпад. Управление реализовано довольно интуитивно — левый стик двигает курсор по экрану, правый отвечает за вертикальную прокрутку, а кнопка A выполняет клик.

Это упрощает взаимодействие с интерфейсами, где стандартная навигация через фокус работает плохо — например, при входе в аккаунт внутри игр. Сейчас функция проходит тестирование среди участников программы Xbox Insider Hub, но, вероятно, производитель в будущем добавил эту функцию и в стабильную версию прошивки. И хотя это нововведение явно кому-то упростит жизнь, стоит понимать, что это всего лишь «костыль» — вынужденная мера, на которую не пришлось бы идти, если бы интерфейс на портативных устройствах изначально работал так, как должен, и был удобен пользователям. Но так как это сборная солянка из различных решений, компании пришлось идти на уступки и внедрять новый способ управления курсором.