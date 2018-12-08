Microsoft готовит новую Xbox Scarlett

Длительное время в сети обсуждали тот факт, что компания Microsoft создает свою новую игровую приставку и она вроде как должна стать чем-то значимым на рынке. Сейчас появились данные, что проект носит название Xbox Scarlett, которое уже использовалось, только теперь это второе поколение. Никакой информации о приставке нет и быть не может — не верьте слухам из интернета, которые высосаны из пальца. Нужно понимать, что на текущий момент приставка находится лишь на стадии проекта. Разработчики тестируют железо, работают с прошивками и думают над оптимизацией всего этого добра. Приставки в корпусе, которую уже рассылают разработчикам, нет и еще долго не будет. Но, эта приставка будет работать в 4К на 60 кадрах и должна получить широкий набор функций для вещания.