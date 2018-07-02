Microsoft готовит очень мощную консоль

Глава отдела Xbox One в компании Microsoft сообщил, что новая консоль бренда будет намного мощнее всего, что есть на рынке на данный момент. Разработчики уже сейчас создают платформу, которая будет построена на процессоре и видеокарте, которых еще нет в продаже. То есть, компания сотрудничает с крупными производителями, чтобы получить новые разработки максимально оперативно и уже на основе этих моделей делать свой продукт. Стоит понимать, что такой подход очень рискован, ведь в случае провала одного из компонентов, вся консоль будет переделываться буквально с самого начала, а вместе с ней и софт, код и игры. Будем надеяться, что производитель знает свое дело и будет делать его хорошо, а мы в итоге получим крутое устройство для игр будущего. Может даже 4К нормальное завезут на 60 кадрах в секунду.