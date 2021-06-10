Microsoft готовит приложение Xbox для телевизоров

Microsoft работает с производителями телевизоров, чтобы в ближайшее время сделать приложение Xbox доступным на данных устройствах. Софтверный гигант планирует представить свой сервис Xbox Game Pass на телевизорах с помощью технологии потоковой передачи xCloud, открывая больше способов получить доступ к играм Xbox. Это будет доступно как в виде приложения для телевизоров, так и с помощью собственного выделенного стриминга Microsoft.«Мы работаем с мировыми производителями телевизоров, чтобы встроить Game Pass непосредственно в устройства, подключенные к интернету, поэтому все, что вам нужно будет для игры — это геймпад», — говорит Лиз Хамрен, руководитель отдела игровых приложений и платформ Microsoft.Microsoft не сообщает, когда именно это приложение Xbox будет доступно на телевизорах и какие производители будут устанавливать его на свои устройства. Кроме того, представитель компании намекнул на то, что компания разрабатывает своё собственное устройство, которое будет устанавливаться в телевизор и предоставлять пользователю весьма неплохой набор функций — можно будет играть по стримингу даже в том случае, если ваш телевизор не умный.

Как и в случае с планами приложения для телевизоров, Microsoft не предоставляет никаких подробностей о дате выпуска или ценах на свои собственные потоковые устройства Xbox. Мы даже не знаем, как они будут выглядеть. Возможно, на выставке Е3 2021 производитель покажет больше интересной информации.