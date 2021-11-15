Xbox Series X в лимитированной серии от Gucci

Иногда, когда игровые компании объединяются и сотрудничают с разработчиками игр для создания специальных версий игрового оборудования, это имеет смысл. Например, когда у вас есть команда по киберспорту, работающая с брендом игровых аксессуаров для создания периферийных устройств с их фирменным знаком, или когда разработчики объединяются с производителями консолей, чтобы выпустить уникальную версию консоли для предстоящей игры. Microsoft недавно объединилась с высококлассным модным брендом Gucci для консоли Gucci Xbox Series X. По сути, это та же консоль, но внешняя оболочка теперь поставляется с фирменными узорами Gucci с двумя буквами G, а также с двумя контроллерами Xbox с цветами Gucci.

Он также поставляется с подпиской на Xbox Game Pass Ultimate и тематическим чемоданом Gucci, в котором можно носить консоль. Их будет выпущено всего 100 единиц, и они не будут дешевыми, стоимость консоли будет составлять 10 000 долларов.
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