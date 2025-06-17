Microsoft может отказаться от Xbox

После недавних анонсов и слухов, связанных с Xbox, фанаты начали волноваться — неужели следующая консоль от Microsoft будет больше походить на обычный ПК и даже не сможет нормально запускать игры с предыдущих поколений? Поводом для таких опасений стало официальное подтверждение портативной консоли ASUS ROG Xbox Ally на презентации Xbox Games Showcase 2025, а также последовавший за этим слух от журналиста The Verge Тома Уоррена, согласно которому Microsoft может позволить сторонним производителям вроде ASUS выпускать собственные версии новой Xbox. Однако представитель из Windows Central заявил, что совместимость с играми предыдущих поколений будет реализована на уровне железа, то есть без эмуляции.

«По информации от моих источников, в следующей Xbox будет физически встроен чип, поддерживающий запуск игр с Xbox One, Xbox Series X и даже Xbox 360, по крайней мере, из программы обратной совместимости. Все игры, купленные для XB1 и Series X/S, будут работать на новой консоли Microsoft. Но я также не удивлюсь, если появится устройство вроде ASUS ROG — своего рода всё-в-одном, но скорее ПК», — заявил журналист. При этом поставщик информации ничего не говорит о том, будет ли в ближайшем будущем происходить отказ от фирменного Xbox в пользу решений сторонних брендов. Вероятно, эта идея сейчас активно рассматривается внутри компании Microsoft, но финального решения ещё нет. Хотя, с учётом текущего положения Xbox, ситуация не стала бы сильно хуже.
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