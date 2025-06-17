Microsoft может отказаться от Xbox

«По информации от моих источников, в следующей Xbox будет физически встроен чип, поддерживающий запуск игр с Xbox One, Xbox Series X и даже Xbox 360, по крайней мере, из программы обратной совместимости. Все игры, купленные для XB1 и Series X/S, будут работать на новой консоли Microsoft. Но я также не удивлюсь, если появится устройство вроде ASUS ROG — своего рода всё-в-одном, но скорее ПК», — заявил журналист. При этом поставщик информации ничего не говорит о том, будет ли в ближайшем будущем происходить отказ от фирменного Xbox в пользу решений сторонних брендов. Вероятно, эта идея сейчас активно рассматривается внутри компании Microsoft, но финального решения ещё нет. Хотя, с учётом текущего положения Xbox, ситуация не стала бы сильно хуже.