Microsoft объявила, что Xbox Series X - самая продаваемая консоль

Microsoft заявила, что консоль Xbox Series X превзошла все предыдущие выпуски игровых консолей и стала самой успешной игровой консолью Microsoft за всю историю.

Генеральный директор Сатья Наделла сделал объявление в отчете о прибылях и убытках компании, а также сообщив, что Xbox Series X и Xbox Series S, стали одни из лучших продаваемых консолей, которую компания когда-либо производила и продавала. Запуск Xbox Series X мог быть значительно ускорен подписками на Xbox Game Pass, поскольку количество подписчиков постоянно растет. В настоящее время у Xbox Game Pass до 18 миллионов подписчиков, распределенных по различным пакетам подписки, при ежемесячной абонентской плате от 10 до 15 долларов.
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