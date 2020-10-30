Microsoft объявила подробности об обратной совместимости Xbox Series S/X

Компания Microsoft раскрыла информацию об обратной совместимости Xbox Series S и Series X.

Новые консоли Xbox Series X и Series S будет совместим со всеми играми для Xbox, Xbox 360 и Xbox One, которые в настоящее время работают на Xbox One, за исключением для тех, кому требуется Xbox Kinect.

Все игры будут доступны при запуске и будут иметь наилучшею производительность на двух консолях нового поколения, по сравнению прошлогодними консолями компании Microsoft.

Это отличная новость для поклонников Xbox и тех, кто планирует приобрести свою самую первую консоль Xbox в виде Series S или Series X. Для последней группы это означает, что вы можете играть в те игры Xbox, на которых никогда не было возможности играть. лучшее оборудование Xbox и с лучшей графикой.

Консоли следующего поколения Xbox Series S и Series X поступят в продажу 10 ноября.