Microsoft объявляет об обновлении игры Microsoft Flight Simulator

Microsoft объявляет о выпуске обновленной версии игры Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition. Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition включает пять новых самолетов проработанных в ручную, восемь новых аэропортов, шесть новых рейсов Discovery и обновленные погодные системы, а также включает все шесть мировых обновлений.

Boeing F / A-18 Super Hornet

VoloCity

Pilatus PC-6 Porter

CubCrafters NX Cub

Aviat Pitts Special S1S