Microsoft объявляет об обновлении игры Microsoft Flight Simulator Microsoft объявляет о выпуске обновленной версии игры Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition. Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition включает пять новых самолетов проработанных в ручную, восемь новых аэропортов, шесть новых рейсов Discovery и обновленные погодные системы, а также включает все шесть мировых обновлений. Microsoft объявляет о выпуске обновленной версии игры Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition. Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition включает пять новых самолетов проработанных в ручную, восемь новых аэропортов, шесть новых рейсов Discovery и обновленные погодные системы, а также включает все шесть мировых обновлений. Microsoft добавила 5 новых самолетов: Boeing F / A-18 Super Hornet

VoloCity

Pilatus PC-6 Porter

CubCrafters NX Cub

Aviat Pitts Special S1S 8 аэропортов в Центральной Европе и США: Германия: Лейпциг / Аэропорт Галле (EDDP), Аэропорт Альгой Мемминген (EDJA), Кассель аэропорт (EDVK)

Швейцария: Аэропорт Лугано (LSZA), Аэропорт Цюриха (LSZH), Аэропорт Люцерн-Беромюнстер (LSZO)

Соединенные Штаты: База космических сил Патрик (KCOF), Авиабаза морской пехоты Мирамар (KNKX) Автор - Bulat . Размещено: Сегодня 13:08 . Продукт - Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition Комментарии и отзывы Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition

На выходных поиграть в Watch Dogs Legion можно бесплатно…

Watch Dogs Legion — довольно нестандартный проект от компании Ubisoft, который получил пусть и не восторж… Watch Dogs Legion — довольно нестандартный проект от компании Ubisoft, который получил пусть и не восторж…

Бывший исполнительный директор Sony рассказал о попытках при…

Sony имеет долгую историю сохранения своих первых игр за огороженным садом эксклюзивности для консолей… Sony имеет долгую историю сохранения своих первых игр за огороженным садом эксклюзивности для консолей…

Бесплатное DLC для Ghost Recon Wildlands…

В преддверии Tom Clancy's Ghost Recon: Frontline компания Ubisoft начала раздачу игры Tom Clancy's Ghost … В преддверии Tom Clancy's Ghost Recon: Frontline компания Ubisoft начала раздачу игры Tom Clancy's Ghost …

Metal Gear , Silent Hill и Castlevania могут вернуться в 202…

По слухам, Konami вернет некоторые из своих самых классических - и давно бездействующих - серий, включая … По слухам, Konami вернет некоторые из своих самых классических - и давно бездействующих - серий, включая …

Windows 11 не даёт поиграть в Valorant…

Хотя Windows 11 официально не доступна до 5 октября, заинтересованные пользователи могут загрузить предва… Хотя Windows 11 официально не доступна до 5 октября, заинтересованные пользователи могут загрузить предва…

Раскрыты системные требования Alan Wake Remastered для ПК…

Близится запуск игры Alan Wake Remastered и Remedy объявила системные требования для ПК-версии. По словам… Близится запуск игры Alan Wake Remastered и Remedy объявила системные требования для ПК-версии. По словам…

AetherSX2 - эмулятор PS2 для Android…

AetherSX2 - это новый эмулятор PS2 для Android, который в настоящее время проходит закрытое альфа-тестиро… AetherSX2 - это новый эмулятор PS2 для Android, который в настоящее время проходит закрытое альфа-тестиро…