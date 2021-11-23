Microsoft объявляет об обновлении игры Microsoft Flight Simulator
Microsoft объявляет о выпуске обновленной версии игры Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition. Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition включает пять новых самолетов проработанных в ручную, восемь новых аэропортов, шесть новых рейсов Discovery и обновленные погодные системы, а также включает все шесть мировых обновлений.
Microsoft добавила 5 новых самолетов:
8 аэропортов в Центральной Европе и США:
- Boeing F / A-18 Super Hornet
- VoloCity
- Pilatus PC-6 Porter
- CubCrafters NX Cub
- Aviat Pitts Special S1S
- Германия: Лейпциг / Аэропорт Галле (EDDP), Аэропорт Альгой Мемминген (EDJA), Кассель аэропорт (EDVK)
- Швейцария: Аэропорт Лугано (LSZA), Аэропорт Цюриха (LSZH), Аэропорт Люцерн-Беромюнстер (LSZO)
- Соединенные Штаты: База космических сил Патрик (KCOF), Авиабаза морской пехоты Мирамар (KNKX)
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Автор - Bulat. Размещено: Сегодня 13:08. Продукт - Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition