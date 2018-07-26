Microsoft обновила Xbox One для быстрой загрузки игр

Некоторое время назад в компании Microsoft рассказали о новой системе загрузки для Xbox One, которая позволит геймерам запускать игры буквально сразу после старта загрузки. Новая система определяет поведение игрока и загружает лишь какую-то часть локаций, которые должны использоваться в первую очередь. Дальше, пока геймер заходит в игру, настраивает персонажа и исследует первую локацию, консоль загружает остальной контент в определенной последовательности. Это даст возможность легко и без проблем сразу начинать играть. Обычно игры на данной консоли весят от 50 гигабайт и их процесс установки может занять всю ночь. Новая система действительно сделает жизнь пользователей более простой. Правда, пока что систему тестировать не дали, она находится на стадии доработки и пока что говорить об успехе рановато.