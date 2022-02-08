Microsoft обновит возможности кнопки Поделиться на своих геймпадах

Вскоре Microsoft позволит владельцам Xbox Series X/S полностью настраивать кнопку «Поделиться» на своих контроллерах. Хотя вы могли использовать кнопку Xbox Share для создания скриншотов или игровых клипов, вскоре вы сможете сопоставить ее со многими функциями Xbox, включая управление громкостью телевизора, доступ к поиску или включение ночного режима. Тестировщики Xbox Insider в ветке Alpha и Skip-Ahead Alpha теперь могут получить доступ к новому обновлению прошивки контроллера, которое обеспечивает новую настройку кнопки Xbox Share.

Затем вы можете переназначить кнопку для удержания, нажатия и двойного нажатия на следующие параметры:Откройте руководство XboxОтправить сообщениеПоискЗапустите приложение или игруВоспроизведение/пауза мультимедиаУвеличение громкости телевизора, уменьшение или отключение звукаПросмотр достижений, друзей или группыДоступ к быстрым настройкамПереключение ночного режима, цветных фильтров, экранного диктора или лупы.Эти новые параметры настройки делают кнопку Xbox Share намного более полезной, особенно потому, что система обмена игровыми клипами и снимками экрана Microsoft по-прежнему невероятно медленная для загрузки и доступа. Microsoft тестирует новый способ обмена клипами и снимками экрана через интернет, который, как мы надеемся, улучшит ситуацию. Эта новая функция кнопки «Поделиться» сейчас доступна только для тестировщиков, но мы ожидаем, что в ближайшие месяцы она появится у всех владельцев Xbox Series X/S.