Microsoft официально объявила о запуске Xbox Series S

Компания Microsoft официально объявила, что Xbox Series S является меньшим и более экономичным аналогом Xbox Series X и будет запущен 10 ноября 2020 года по цене 299 долларов США.

Компания Microsoft опубликовала трейлер Xbox Series S, демонстрирующий его характеристики и размер по сравнению с Xbox Series X.

Консоль Xbox Series S самая маленькая из когда-либо существовавших Xbox. Xbox Series S позволит вам играть в игры с разрешением 1440p со скоростью до 120 кадров в секунду. Он также поддерживает технологии следующего поколения, такие как трассировка лучей DirectX, шейдинг с переменной скоростью и переменная частота обновления.

Консоль также поддерживает воспроизведение потокового мультимедиа 4K и апскейлинг 4K для игр.