Microsoft официально раскрыла Xbox Series S

Компания Microsoft наконец официально подтвердила существование менее мощной консоли Xbox Series S в своем твите. Система похожа по размеру на Xbox One S, но не имеет дисковода, а также имеет массивное черное круглое отверстие сбоку. По слухам, Series S имеет мощность 4 терафлопса по сравнению с 12,15 терафлопс у Series X. Менее мощная консоль следующего поколения скорее всего, будет нацелена на игры с разрешением 1080p и 2k вместо 4K, как у Series X.

Microsoft говорит, что консоль «предлагает производительность следующего поколения в самой маленькой Xbox из когда-либо существовавших» за $ 299. В твите также упоминается, что компания скоро расскажет еще больше подробностей о консоли.